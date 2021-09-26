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İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanından üzen haber! Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi!

Çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev İzmir'de yapan Dr. Ali Sayan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanından üzen haber! Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi!

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 62 yaşındaki Dr. Ali Sayan, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşan Sayan'ın geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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