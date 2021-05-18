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  3. İzmir'de dehşet! Annesini yaraladı, yardıma gelen 2 kişiyi öldürdü!

İzmir'de dehşet! Annesini yaraladı, yardıma gelen 2 kişiyi öldürdü!

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir şahıs annesini bıçakla yaralamasının ardından annesinin birlikte yaşadığı kişi ile yaralı annesine yardım etmek için gelen market sahibini tabancayla öldürdü.

İzmir'de dehşet! Annesini yaraladı, yardıma gelen 2 kişiyi öldürdü!

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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