İzmir’de dehşet verici olay! Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu tek gözünü kaybetti

Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde kuyumcu dükkanı sahibi olan İsa Tatlı’ya, 2 Temmuz tarihinde iş yerinin kapısında otururken kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kezzapla saldırıldı.

Saldırının ardından Tatlı’nın bağırmasıyla şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Tatlı can havliyle üstündeki tişörtü çıkartırken , esnaf komşuları hastaneye gitmesi için yardımda bulundu.

2,5 aydır hastanede tedavi altında olan Tatlı; sol gözünü kaybederken vücudunun birçok yerinde yanıklar bulunuyor.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü polisi; şüphelinin şapka ve medikal maske taktığını, olaydan sonra ise şahsın ara sokakta kıyafetini değiştirdiğini tespit etti.

Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarında da kezzapla saldırı anının yansıdığı belirtildi.