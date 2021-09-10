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İzmir’de dehşet verici olay! Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu tek gözünü kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde kuyumcu dükkanının önünde oturan İsa Tatlı kezzaplı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda sol gözünü kaybeden Tatlı, saldırganın bulunmasını istiyor.

İzmir’de dehşet verici olay! Kezzaplı saldırıya uğrayan kuyumcu tek gözünü kaybetti

Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde kuyumcu dükkanı sahibi olan  İsa Tatlı’ya, 2 Temmuz tarihinde iş yerinin kapısında otururken kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kezzapla saldırıldı.

Saldırının ardından Tatlı’nın bağırmasıyla şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Tatlı can havliyle üstündeki tişörtü çıkartırken , esnaf komşuları hastaneye gitmesi için yardımda bulundu.

2,5 aydır hastanede tedavi altında olan Tatlı; sol gözünü kaybederken vücudunun birçok yerinde yanıklar bulunuyor.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü polisi; şüphelinin şapka ve medikal maske taktığını, olaydan sonra ise şahsın ara sokakta kıyafetini değiştirdiğini tespit etti.

Çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarında da kezzapla saldırı anının yansıdığı belirtildi.

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