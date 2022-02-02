İzmir'de dehşete düşüren cinayet! Yanan valizin içinde ceset bulundu!​​​​​​​

Olay İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında gece saatlerinde gerçekleşti.

Otoyol kenarındaki alanda yangın ihbarı alan itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.

40'LI YAŞLARDA ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin 40’lı yaşlarda olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

JASAT ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Valiz içerisinde bulunan cansız beden, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yandan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin kime ait olduğunu belirlemek ve şüphelileri bulmak için çalışma yürütülüyor.