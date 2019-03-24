İzmir’de deniz ulaşımına olumsuz hava engeli "İZDENİZ A.Ş. bazı seferleri iptal etti."

İzmir'de etkili olan olumsuz hava nedeniyle İZDENİZ A.Ş. bazı seferleri iptal etti.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22.30 itibariyle tüm yolcu seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.