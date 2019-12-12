İzmir’de denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir balıkçı barınağında denizden kadın cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Barınaktaki bir kafede oturan vatandaşlar denizde bir ceset olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi kadının cansız bedenini denizden çıkardı. Cesedi inceleyen Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin Solmaz Demirer (61) isimli kadına ait olduğunu belirledi. Denizden çıkan ceset savcının da incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA