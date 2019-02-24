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İzmir'de depo yangını

İZMİR'in Konak ilçesinde, malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de depo yangını

İZMİR'in Konak ilçesinde, malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alsancak Semti Umurbey Mahallesi 1505 Sokak'taki malzeme deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangında, yaralanan olmazken, depoda hasar meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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