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İzmir'de deprem mi oldu 7 Aralık 2021? İzmir neden sallandı 7 Aralık 2021?

Son dakika bilgilerine göre; İzmirli vatandaşlar güne sarsıntıyla başladı. Peki, İzmir'de deprem mi oldu 7 Aralık 2021? İzmir neden sallandı 7 Aralık 2021? İşte detaylar...

İzmir'de deprem mi oldu 7 Aralık 2021? İzmir neden sallandı 7 Aralık 2021?

İzmirli vatandaşlar, sabaha gözlerini sarsıntıyla açtılar. Yataklarında sallandıklarını hisseden İzmirliler, bu sarsıntının nedenini merak ediyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu 7 Aralık 2021? İzmir neden sallandı 7 Aralık 2021? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik. Konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden bilgi geldikçe eklenecektir.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU 7 ARALIK 2021? İZMİR NEDEN SALLANDI 7 ARALIK 2021?

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, ilk deprem saat 05.08’de Kuşadası açıklarında 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti. İkinci deprem ise İzmir’in Torbalı ilçesi Tulum mevkiinde saat 07.27’de 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar "deprem" etiketi altında, hissettikleri sarsıntıyı paylaştı. 

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