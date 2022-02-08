İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022? İzmir'de hissedilen sarsıntının hemen ardından İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

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