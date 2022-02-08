İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022?
İzmir'de hissedilen sarsıntının hemen ardından İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...
AFAD'ın verilerine göre İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU 8 ŞUBAT 2022? KONYA KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 8 ŞUBAT 2022?
AFAD, İzmir'in Urla ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.21 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği 13.35 km olarak kaydedildi..
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 8, 2022
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Izmir Korfezi, 0.22 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 08.02.2022, 12:21:46 TSİ
Enlem : 38.3461 N
Boylam : 26.6786 E
Derinlik : 13.35 km
Detay : https://t.co/cMgV9g7izW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi