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İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022?

İzmir'de hissedilen sarsıntının hemen ardından İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022?

AFAD'ın verilerine göre İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine İzmir'de deprem mi oldu 8 Şubat 2022? İzmir kaç şiddetinde sallandı 8 Şubat 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar... 

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU 8 ŞUBAT 2022? KONYA KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 8 ŞUBAT 2022?

AFAD, İzmir'in Urla ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.21 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği 13.35 km olarak kaydedildi..

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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