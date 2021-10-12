AFAD'dan gelen bilgiye göre İzmir, Aydın, Alanya ve Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "İzmir'de deprem mi oldu? İzmir neden sallandı 12 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? İZMİR NEDEN SALLANDI 12 EKİM 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Yunanistan'ın Lasithi kentinde 12:24'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple İzmir, Aydın, Alanya ve Muğla illerinde de deprem hissedildi.