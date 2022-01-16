Çanakkale'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "İzmir'de deprem mi oldu? İzmir neden sallandı 16 Ocak 2022?" Detaylar haberimizin devamında...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? İZMİR NEDEN SALLANDI 16 OCAK 2022?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Ege Denizi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden yer verdiği bilgilere göre Saat 14:48:03'de yaşanan depremin, yerin 18.76 km uzağında meydana geldiği belirtildi.