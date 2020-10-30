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  3. İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal o anları anlattı

İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal o anları anlattı

FOX TV'deki görevini sona erdirdikten sonra İzmir'e yerleşen Fatih Portakal İzmir'de depreme yakalandı. Bugün gerçekleşen depremde yaşadığı korku dolu anlarını sosyal medyadan paylaştığı videoda anlattı.

İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal o anları anlattı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depreme yakalanan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Deprem anında yaradan bitir şunu artık dedim" ifadelerini kullandı.

"DEPREM ANINDA YARADAN BİTİR ARTIK ŞUNU DEDİM"

Meydana gelen 6,6 şiddetindeki depreme eşiyle alışverişten eve döndükten sonra yakalanan haber spikeri Fatih Portakal, yaşadığı büyük korkuyu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar şiddetli bir deprem görmedim de yaşamadım da. Eşimle dışarıdan eve gelmiştik bir şey sallanmaya başladı ama anlam veremiyorsun. Sonradan deprem olduğunu anladık ve olduğumuzu yere çömeldik. Bir türlü kesilmedi... Kesilsin ve kendimizi dışarı atalım diye bekledik ama sallandı da sallandı. İçimden 'Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım' dedim. Şuan da Seferihisar'da elektrik yok. Annem İzmir'de bir apartmanın 4'üncü 5'inci karında oturuyor evdeki cam eşyalar devrilmiş." ifadelerini kullandı.



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