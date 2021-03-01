İzmir'de doktor dehşeti! Bebeğini muayenehaneye getiren babaya saldırdı
İzmir'in Bornova ilçesinde rahatsız olan 10 aylık bebeğinin muayenesi için defalarca bir doktora getiren baba, doktora uyguladığı tedavinin bir işe yaramadığını söyleyince saldırıya uğradı. Odada bulunan diğer kişiler doktoru durdurmak için müdahale ederken o dehşet anlar ise anbean babanın cep telefonuna kaydedildi.
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01 Mart 2021 Pazartesi 13:32
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