İzmir’de doktora darp

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde görevli Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam saat 20.05 sıralarında bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde görevli Uzman Doktorumuz Yekta Anıl Güllü, 05.01.2019 Cumartesi akşamı saat 20.05 sıralarında bir hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Darp edilen Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz. Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Darp edilen Uzman Doktor Yekta Anıl Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA