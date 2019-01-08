İzmir’de duvarlar cıvıl cıvıl

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Konak'taki 8 duvarı tuvale çevirdi. "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" çerçevesinde işlenen birbirinden renkli motifler, herkesin büyük beğenisini topladı.

İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı nedeniyle farklı kültür-sanat etkinliklerine imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilk kez düzenlediği "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" ile büyük ses getirdi. Alsancak ve Konak'ta Mural (duvar boyama) sanatının uygulandığı 8 duvar, bu alanda büyük deneyimi olan yerli ve yabancı sanatçılar tarafından adeta tuvale dönüştürüldü. 23 ülke 92 sanatçı arasından seçilen ve 4'ü Türkiye'den, diğer 4 ise Fransa, Sırbistan, Kolombiya ve Ekvator'dan katılan sanatçılar, duvarlardaki sihirli dokunuşlarıyla İzmir sokaklarına yeni bir renk getirdi.

Sevil-1/ Sevil-2 İş merkezleri ile başlayıp Alp Apartmanı, Şehnaz Apartmanı, Dokuz Eylül ve Enver apartmanları ile Özel İtalyan Ana ve İlkokulu duvarlarına yapılan çizimler, sosyal medya aracılığıyla geniş kesimlere ulaşırken, fotoğraf tutkunları için de yeni bir heyecan kaynağı oldu.

Kaynak: İHA