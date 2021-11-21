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  3. İzmir'de Eğlence çıkışı saldırıya uğrayan Ahmet Soyubol hayatını kaybetti!

İzmir'de Eğlence çıkışı saldırıya uğrayan Ahmet Soyubol hayatını kaybetti!

İzmir, Bayraklı'da eğlence çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

İzmir'de Eğlence çıkışı saldırıya uğrayan Ahmet Soyubol hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi'ndeki bir evde eğlenen 24 yaşındaki Ahmet Soyubol ve arkadaşları, evlerine gitmek için sabah saatlerinde dışarı çıktı. Arkadaş grubuna yanlarına yaklaşan bir ticari taksiden ateş açıldı.

Silahlı saldırıda Soyubol ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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