İzmir'de hangi eğlence merkezinde silahlı kavga çıktı? Ahmet Serkan Muçay'ı kim öldürdü?

İzmir'de bir eğlence merkezinde silahlı bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak hastaneye kaldırıldı. Vurulan 42 yaşındaki Ahmet Serkan Muçay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'DE NEREDE SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI?

Gelen bilgiye göre, Alsancak’ta bir eğlence merkezine arkadaşlarıyla birlikte giden Ahmet Serkan Muçay (42) ile birlikte mekana geldiği arkadaşları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

İZMİR'DE EĞLENCE MERKEZİNDE KİM VURULDU? ÖLDÜREN KİM?

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arabasındaki tabancayı almaya giden Muçay, döndüğünde kavga ettiği kişilerin arasında bulunan V.K tarafından silahla vuruldu. Vatandaşların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Muçay'ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan Muçay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Olaydan sonra cinayette kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınan V.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muçay'ın cenazesi ise Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.