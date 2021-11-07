Akçaağaç ne demek, TDK'ya göre Akçaağaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kaderimin Oyunu dizisi konusu nedir? Kaderimin Oyunu oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor?Kerimcan Durmaz'la yaptığı dans olay yaratan Didem Soydan'dan açıklama geldi! "İnsanlar gereken yorumu yapıyor"Gerekirse tüm Tesla hisselerimi satarım diyen Elon Musk'tan şaşırtan hareket! Sosyal medyayı ikiye böldü!İETT şoföründen pes dedirten hareket! Yolcuyu döverek otobüsten atmaya çalıştı!Mantar severlerin dikkatine! Bursa'da bir vatandaş zehirlenerek hayatını kaybetti!Kulak Dolgunluğu ne demek, TDK'ya göre Kulak Dolgunluğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı olay yaratan pozlarına devam ediyor! Çırılçıplak ayna karşısına geçti!Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı geliştirildi! Sinovac Medikal Direktörü duyurdu! "Coronavac aşısının çeşitli varyantlara karşı koruyuculuğunu kanıtladı"İzmir'de esrarengiz cinayet kan dondurdu! Hava almak için çıktı, av tüfeğiyle katledildi!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'de esrarengiz cinayet kan dondurdu! Hava almak için çıktı, av tüfeğiyle katledildi!

İzmir'de esrarengiz cinayet kan dondurdu! Hava almak için çıktı, av tüfeğiyle katledildi!

İzmir'de iki arkadaşı ile birlikte alkol alıp eğlenceli bir gece geçirdiği iddia edilen çiftçi, hava almak için bağ evinin bahçesine çıktı. Talihsiz adam bağ evinin avlusunda, av tüfeğiyle vurularak katledildi.

İzmir'de esrarengiz cinayet kan dondurdu! Hava almak için çıktı, av tüfeğiyle katledildi!

Esrarengiz olay İzmir'in Tiren ilçesine bağlı Eğridere köyü, Muslukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda esrarengiz bir cinayet gerçekleştirildi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte bağ evinde eğlenceli vakit geçiren Hüseyin Yüksel (55), alkolün vermiş olduğu hararetle hava almak için bulundukları bağ evinin dışına çıktı. Çok geçmeden dışarıdan gelen patlama sesiyle irkilerek hızla Yüksel'in yanına giden arkadaşları, talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yere yığılmış gördü.

İzmir'de esrarengiz cinayet kan dondurdu! Hava almak için çıktı, av tüfeğiyle katledildi!

ESRARENGİZ ÖLÜM 

Talihsiz çiftçiyi yerde kanlar içinde görüp paniğe kapılan arkadaşları, köy muhtarını arayarak arkadaşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce katledildiğini bildirdi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk incelemenin ardından Hüseyin Yüksel'in av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel’in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G. ve M.D., ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

    BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    👍
    👎
    😍
    😥
    😱
    😂
    😡
    HABERE YORUM KAT