İzmir'de esrarengiz cinayet kan dondurdu! Hava almak için çıktı, av tüfeğiyle katledildi!

Esrarengiz olay İzmir'in Tiren ilçesine bağlı Eğridere köyü, Muslukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda esrarengiz bir cinayet gerçekleştirildi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte bağ evinde eğlenceli vakit geçiren Hüseyin Yüksel (55), alkolün vermiş olduğu hararetle hava almak için bulundukları bağ evinin dışına çıktı. Çok geçmeden dışarıdan gelen patlama sesiyle irkilerek hızla Yüksel'in yanına giden arkadaşları, talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yere yığılmış gördü.

ESRARENGİZ ÖLÜM

Talihsiz çiftçiyi yerde kanlar içinde görüp paniğe kapılan arkadaşları, köy muhtarını arayarak arkadaşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce katledildiğini bildirdi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk incelemenin ardından Hüseyin Yüksel'in av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel’in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G. ve M.D., ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.