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  3. İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Şerafettin Delibaş hayatını kaybetti!

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Şerafettin Delibaş hayatını kaybetti!

İzmir'in Bornova ilçesinde Şerafettin Delibaş isimli bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Şerafettin Delibaş hayatını kaybetti!

Mevlana Mahallesi'nde oturan Şerafettin Delibaş (49), evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Şerafettin Delibaş hayatını kaybetti!

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