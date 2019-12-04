İzmir’de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen bisikletli hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostanlı Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun sağ şeridinde seyir halinde bulunan bisiklet sürücüsü Hatay D'ye, aynı istikamette gitmekte olan ve hızlı olduğu iddia edilen O.K. (19) idaresindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet 77 metre, sürücüsü yaşlı adam ise 34 metre sürüklendi. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere düşerken, durumu gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller neticesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü genç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA