İzmir'de feci ölüm! Tamircinin şişirdiği lastiğin jantı metrelerce öteye savurdu!

İzmir'in Dikili ilçesinde dükkanına tamir için getirilen kamyonun jantı 31 yaşındaki Ali Sivriler'in hayatına mal oldu. Kendisinde ait oto lastik tamirhanesinde çalışan Sivriler, kamyonun lastiğine hava bastığı sırada patlayan lastiğin jantı yerinden fırladı ve Sivriler'e çarparak talihsiz adamı metrelerce öteye savurdu. Sivriler olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖNCE TAMİR ETTİ ARDINDAN ŞİŞİRMEYE BAŞLADI

İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Dikili Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamirhanesi işleten Aliş Sivriler, dün saat 18.30 sıralarında, kamyonun patlayan lastiğini tamir etti. Sivriler, ardından lastiği yerine takıp, şişirmeye başladı. Lastik, basınçla bir anda büyük gürültüyle patladı. Lastiğin patlamayla birlikte yerinden çıkan jantı Sivriler'e çarpıp, 5 metre ileri fırlattı. Çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Sivriler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından Sivriler'in cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bekar olduğu öğrenilen Sivriler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.