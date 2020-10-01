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İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hücre evlerine eş zamanlı baskın düzenlenerek 23 şüpheli gözaltına alındı. 5 firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) hücre evlerine polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumunda bulunan 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin hücre evlerinde saklandığı bilgisi edinildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheli ile haklarında arama kaydı bulunan 6 şüpheli olmak üzere, toplam 23 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi

Öte yandan ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetler kapsamında kullanıldığı değerlendirilen 13 bin Euro, 2 bin 700 Dolar ve 48 bin 650 Türk Lirası para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında firari şüpheli durumunda bulunan 5 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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