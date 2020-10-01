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  3. İzmir'de FETÖ operasyonu! 23 kişiye gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ operasyonu! 23 kişiye gözaltı kararı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu! 23 kişiye gözaltı kararı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 13 bin avro, 2 bin 700 dolar, 48 bin 650 TL ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

İzmir'de FETÖ operasyonu! 23 kişiye gözaltı kararı

5 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

 Hücre evlerinde yapılan aramalarda 13 bin avro, 2 bin 700 dolar, 48 bin 650 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

Okan Gül
Video Editörü


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