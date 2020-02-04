İzmir'de FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ/PDY'nin yapılanmalarına yönelik operasyonlar sürüyor.Bu doğrultuda FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bank Asya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.

İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.

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