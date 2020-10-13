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  3. İzmir'de FETÖ operasyonunda 89 kişiye gözaltı kararı!

İzmir'de FETÖ operasyonunda 89 kişiye gözaltı kararı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik başlatılan 26 ilde düzenlenen operasyonlarda İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Sularla Mücadele Şube ekipleri toplam 110 askerden 89 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

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13 Ekim 2020 Salı 12:33
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