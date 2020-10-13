İzmir'de FETÖ operasyonunda 89 kişiye gözaltı kararı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik başlatılan 26 ilde düzenlenen operasyonlarda İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Sularla Mücadele Şube ekipleri toplam 110 askerden 89 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.
Sefirin Kızı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Melek yaşayacak mı?
Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender intikam yemini ediyor!
İZBAN'da sorumsuzluğun bu kadarı! Tedbirlere uymadan sigara içip şarkı söylediler
Zümrüdüanka 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Deniz'den Zümrüt'e büyük itiraf!
13 Ekim 2020 Salı 12:33
Benzer Videolar