Altay Trabzonspor maç sonucu | Altay Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor, 5. tur ilk maçında Altay’a konuk oldu. Fırtına, Galatasaray karşısında galibiyeti yediği golle 90. dakikada kaçırmıştı. Bordo-Mavililer, TFF 1.Lig’de yarışan rakibini devirerek moral bulmak için mücadele etti.

Altay Trabzonspor maçında bordo mavili oyuncu Sturridge 45+2'de gol attı. Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği maçın 55. dakikasında Leandrinho'nun golü ile Altay beraberliği yakalarken Trabzonspor 66. dakikada Sörloth'un golü ile maçı 2-1 öne getirdi.

Altay Trabzonspor maçı, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

18. dakikada Vanspor Futbol Kulübü öne geçti. Batuhan Er'in ceza sahası dışında sol çapraza yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.

31. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Özgür Çek'in sağdan ortasında Heintz'ın kale alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 1-1.

44. dakikada ev sahibi takım skoru 2-1'e getirdi. Uğurcan Yazğılı'nın orta sahadan pasında topla buluşan Özgür Çek, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, altıpasın önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

İki takım arasındaki 5. turun ikinci maçı, 17 Aralık Salı günü Van'da oynanacak.

Öte yandan, Kasımpaşa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

64. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Sörloth'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

Trabzonspor, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Rövanş maçı 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.

ALTAY MAÇA YARDIMCI HOCA İLE ÇIKTI

TFF 1.Lig’de son 5 maçı kazanamayan ve bu süreçte sadece 1 beraberlikle elde edebilen Altay’da, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrılırken, Trabzonspor mücadelesinde kulübede yardımcı antrenör Murat Uluç yer aldı. İzmir ekibi, kupa karşılaşmasının ardından teknik direktörlük görevine Balıkesirspor’dan ayrılan Ali Tandoğan’ı getirmeyi planlıyor.

EN SON 2006 YILINDA KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor ile Altay en son 23 Şubat 2006’da karşı karşıya gelmişti. Bordo- Mavililer o mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı. Toplamda 7 kez Türkiye Kupası’nda rakip olan iki takımdan Trabzonspor 5 galibiyet, Altay ise 1 galibiyet alabildi. 1 maç da beraberlikle bitti.