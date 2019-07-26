İzmir'de gençlerden çocuk istismarına tepki

İZMİR'de CHP Karşıyaka Gençlik Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki gösterdi. Karşıyaka Çarşı'da bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, "Geleceğimizi çalma" pankartları taşıdı.

CHP Karşıyaka Gençlik Kolları üyeleri, çocuk istismarına tepki göstermek için toplantı. CHP Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır, yaptığı açıklamada son 10 yılda Türkiye'de çocuk cinsel istismarı ile ilgili dava sayısının 3 kat arttığını ifade etti ve şunları söyledi:

"TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıllarda 74 bin 64 olan istismar mağduru çocuk sayısı, 83 bin 552'ye yükseldi. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ise önceki yıllarda yüzde 42,5 olan çocuk cinsel istismar hükümlülerinin oranı yüzde 58,8'e çıkarak ciddi bir artış gösterdi. Ayrıca yine verilere göre Türkiye'de çocuk işçi sayısı oldukça fazla. Bu gidişe bir son vermek zorundayız" dedi. İnanır, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."

İdam ve hadım gibi konuların çözüm olmadığını söyleyen Burak İnanır, "Hele ki bir çocuğun fiziksel ve ruhsal çöküşünün ardından verilecek hiçbir ceza mevcut sorunu ortadan kaldırabilecek nitelikte değildir. Bu durumun ancak cezaların caydırıcılık teşkil edebilecek nitelikte ağırlaştırılması ve çocukların güvenliğine yönelik yasaların daha korunaklı hale getirilmesi ile üstesinden gelinebilecektir. Bu da ancak ve ancak hukukun üstünlüğünü kabullenmiş bir Türkiye ile mümkündür. Bu kanayan yaranın iyileşmesi için halk pedofiliye ve istismara karşı bilinçlendirilmeli. Çünkü zihniyetin değişmesi ancak bir önlem olabilir" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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DHA