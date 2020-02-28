İzmir'de göçmen hareketliliği

İZMİR'in Dikili ilçesinde toplanan 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye'nin "açık kapı politikası" uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Dikili sahiline geldi. Hareketli saatlerin yaşandığı Dikili'de sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçmek için toplanmaya başladı. Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler, satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yola koyulacak.

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Kaynak: DHA