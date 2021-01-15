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  3. İzmir’de göçmen kadınları fuhuşa zorlayan zorlayan 6 şahıs yakalandı

İzmir’de göçmen kadınları fuhuşa zorlayan zorlayan 6 şahıs yakalandı

İzmir'de yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaları için zorlayarak ve bundan kazanç elde ettikleri belirlenen 6 zanlı tutuklandı.

İzmir’de göçmen kadınları fuhuşa zorlayan zorlayan 6 şahıs yakalandı

İzmir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dört ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Rus, Ukrayna, Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu kadınları kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyona düzenledi.

Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadınları darp, cebir veya baskı altına alarak haksız kazanç elde eden E.D. (35), H.C.C. (24), H.C.Ç. (22), M.K. (30), Y.E.G. (32), M.E. (27) isimli zanlıları yakalandı. Yakalanan 6 zanlı, soruşturmanın ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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