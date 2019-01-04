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İzmir'de gökkuşağı güzelliği

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

İzmir'de gökkuşağı güzelliği

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

Turgutlu- İzmir Karayolu'nun, Kemalpaşa Armutlu mevkisinde güneşli havada yağan yağmurdan sonra gökkuşağı oluştu. Ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, gökkuşağını fotoğrafladı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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