İzmir'de gökkuşağı güzelliği
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oluşan gökkuşağı, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
Turgutlu- İzmir Karayolu'nun, Kemalpaşa Armutlu mevkisinde güneşli havada yağan yağmurdan sonra gökkuşağı oluştu. Ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, gökkuşağını fotoğrafladı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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