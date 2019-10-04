İzmir'de günbatımı güzelliği

İZMİR'de, gün batımı sırasında ortaya çıkan güzel manzara, tabloları aratmadı. İzmirliler de deniz kıyısından izledikleri bu güzelliğin tadını çıkardı.

Sahil şeridinde güneşin batışının kıyıya vurması sırasında oluşan manzara İzmir'in güzelliğini ortaya çıkarırken bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı. Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda ve Birinci Kordon'da bulunan birçok İzmirli, güneşin batışı sırasında oluşan muhteşem manzarayı izledi.

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Kaynak: DHA