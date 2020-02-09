İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İzmir’de hastane yangını

İzmir’de hastane yangını

İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir’de hastane yangını

İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir hastanede, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastalar hemen tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.

İzmir’de hastane yangını

İzmir’de hastane yangını

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT