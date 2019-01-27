İzmir'de iki grup kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı (3)

GÖZALTI SAYISI 6 OLDU

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükselirken, hastanede tedavisi süren 2 yaralının da tedavilerinin tamamlanmasıyla gözaltına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan iki grubun daha önce birkaç kez kavga ettiği ve devamında bu olayın meydana geldiği belirtildi.

DHA