İzmir'de iki grup kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı (3)
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2...
GÖZALTI SAYISI 6 OLDU
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükselirken, hastanede tedavisi süren 2 yaralının da tedavilerinin tamamlanmasıyla gözaltına alınacağı öğrenildi.
Öte yandan iki grubun daha önce birkaç kez kavga ettiği ve devamında bu olayın meydana geldiği belirtildi.
DHA
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