İzmir’de iki gün süreyle su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirini yapacağı, bu nedenle baz ilçelere iki gün süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirinin yapılacağı, bu nedenle Karabağlar, Balçova, Gaziemir ve Buca, Konak ilçelerine su verilemeyeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00 ile 11 Ocak Cuma günü saat 09.00 arasında Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamında; Karabağlar'ın Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve Gnr. Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında; Balçova'da sadece Çetin Emeç Mahallesi'nde, Konak ilçesinin ise Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şht. Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahallelerinde (bu mahallelerin dışında kalan mahalleler su alacak) ile Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerine su verilemeyecek" denildi.

Kaynak: İHA