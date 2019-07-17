İzmir’de İMOK Tırmanma Kupası’nda büyük ilgi

İzmir Karşıyaka Parkuru'nda düzenlenen İMOK Tırmanma Kupası'nın ilk ayağı büyük bir heyecana sahne oldu.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü'nün (İMOK) organize ettiği ve 3 yarıştan oluşan İMOK Tırmanma Kupası'nın Mehmet Sarıduman adına düzenlenen ilk ayağı Karşıyaka Sancaklı Parkuru'nda koşuldu. Yamanlar Karagöl Seyirtepe istikametindeki Sancaklı Köyü sapağından start alan yarışta 15 pilot 3 ayrı çıkışla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sert virajlarda birbirinden güzel görüntüler oluşurken motor tutkunları heyecan dolu anları nefeslerini tutarak izledi. Mekanik arızalardan dolayı 2 pilot yarışı tamamlayamadı. 3 ayaktan oluşan yarışın Karşıyaka parkurunda Kategori 1'de Soner Çevik Ford Fiesta aracıyla, Mategori 2'de Honda Civic aracıyla Alper Akgün, Kategori 3'te Honda Civic aracıyla Hüseyin Yıldırım, Kategori 4'te Renault Clio aracıyla Murat Soyçopur birinci oldu.

Nefes kesen yarışta Kadın Pilotlar birincisi Sevcan Sağıroğlu Fiat Palio aracıyla olurken En İyi Zaman Kupası'nı ise Alper Akgün aldı. Ödül töreni Sancaklı Köyü'nde yapılırken İMOK Başkanı Erkan Yanıkoğlu, bu güzel yarışa katılan tüm pilot ve destek verenleri kutladı. İMOK Tırmanma Kupası'nın 2. ayağı 25 Ağustos, 3. ayağı ise 20 Ekim'de koşulacak.

Kaynak: İHA