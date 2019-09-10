İzmir'de, istinat duvarı çöktü (2)

ÇÖKME ANI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki istinat duvarının çökme anı ortaya çıktı. Yolun zeminindeki kaymayı fark eden bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, istinat duvarı çöktükçe yolun uç kısmının göçtüğü, çevredekilerin panik halinde kaçıştığı ve park halindeki bir minibüsle bir hafif ticari aracın da göçüğe düştüğü görülüyor.

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DHA