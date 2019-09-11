İzmir'de istinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı, ekipler inceleme başlattı

İZMİR'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde belediye ekiplerinin çalışmayı bitirdiği yol üzerinde su sızdıran istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki iki araç oluşan çukura düşerken, binadan tahliye edilen 27 aile ise geceyi farklı yerlerde geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olayın boyutu gün yüzüne çıkarken, uzmanlar, çökmenin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ayrancılar Mahallesi'nde belediye ekiplerinin altyapı çalışması gerçekleştirdiği 83 Sokak'ta dün akşam saatlerinde Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Park halindeki iki araç, çöken alana düştü. 7 katlı apartmanın ilk katında büyük hasar meydana geldi. Bu sırada evlerinde bulunan yaklaşık 20 kişi ise ekiplerin yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bina sakini 27 aile, geceyi belediyenin girişimiyle otelde ya da yakınlarının yanında geçirdi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olayın boyutu da gün yüzüne çıktı. Özellikle havadan drone görüntüsüyle, çöken alanın büyüklüğü gözler önüne serildi. Jandarmanın güvenlik şeridine aldığı bölgeye bu sabah İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den uzmanlar geldi. Özellikle İZSU görevlileri, çökmenin neden kaynaklandığını saptamak için istinat duvarının farklı bölümlerinden numuneler aldı. İstinat duvarının yanlış mı yapıldığı, ya da altyapı çalışmalarında hatalı mı davranıldığı gibi değerlendirmeler, uzmanların incelemesinden sonra ortaya çıkacak.

KORKUYU YAŞADI, YARDIM İSTEDİ

Olayda en büyük zararı gören dairenin sahibi Güllü Şenoğlu, "Ben doktordan geldikten sonra uyumak üzere olduğum sırada büyük bir patlama gibi ses geldi. Salona girdiğimde büyük yıkım vardı. Olayı sonradan öğrendim. Beni dışarıya çıkardılar. Bu duvardan uzun süredir su akıyordu. Bunun neden olduğunun araştırılmasını istiyorum. Bizlerin de zararları karşılansın" dedi.

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DHA