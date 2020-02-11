İzmir’de jandarma, dolandırıcıları özel takiple yakaladı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından FETÖ ile ilişkilendirilerek dolandırılmak istendiğini ihbar etti. Dolandırıcıların bu oyununu jandarmanın özel takibi bozdu.

İzmir'de, M.O. adlı bir kişi 5 Şubat tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığına, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandığını ve FETÖ ile ilişkisinin tespit edildiğini söyleyerek kendisini bu durumdan kurtarmak için para talep edildiğini ihbar etti. İhbar üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) özel ekipleri harekete geçti ve operasyon için düğmeye basıldı.

Dolandırıcıların oyunu jandarma engeline takıldı

10 Şubat tarihinde şüphelilerin M.O. isimli şahıs ile irtibata geçmesinin ardından ekiplerce hazırlanan seri numaraları alınan paralar mağdura teslim edildi. Uzaktan fiziki takip yapılarak buluşma noktası olan Menemen ilçesindeki bir sokakta bulunan çöp kutusunun içerisine mağdur tarafından paralar bırakıldı. Bir süre sonra isminin E.G. olduğu tespit edilen bir kadın çöp kutusuna alınan paraları aldı. Paraları çöp kutusundan alan E.G. isimli kadın jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın nefes kesen suçüstü operasyonu anbean görüntülendi.

Tutuklandı

Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınan E.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştığı tespit edilen 1 diğer şüpheli M.K.'nin de yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA