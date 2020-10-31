İzmir'de kaç kişi öldü, kaç kişi kurtarıldı? İzmir'deki deprem son dakika bilgileri

İzmir'deki depreme ilişkileri verilere paylaşan AFAD, ''Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir.'' bilgisini paylaştı. Peki İzmir'de kaç kişi öldü, kaç kişi kurtarıldı? İşte İzmir'deki deprem son dakika bilgileri...

İZMİR'DEKİ DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı depremde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetti. Hala enkaz altında vatandaşların olduğu biliniyor. Çalışmalar devam ediyor. Ölenlerden bir kişinin selde boğularak can verdiği bilgisi verildi. Ölü sayısında son gelişmeleri detaylar geldikçe haberimizde paylaşacağız.

İZMİR'DEKİ DEPREMDE KAÇ KİŞİ KURTARILDI?

Depreme ilişkin son dakika bilgilerini paylaşmaya devam eden AFAD, toplam 804 vatandaşımızın yaralandığını açıkladı.

İZMİR'DE KAÇ ARTÇI SARSINTI YAŞANDI?

AFAD resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası toplam 470 artçı sarsıntı yaşandı.

KAÇ BİNA ÇÖKTÜ?

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremde 20 binanın çöktüğünü bildirdi.

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İzmir depremi 15 saniye sürdüğü söylendi ancak sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü görülüyor.