İzmir'de kadın cinayeti! Boşanma davasında bir gün kala öldürüldü

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu kez de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Edinilen bilgilere göre olay Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bihter Yalçınsoy, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BOŞANMA DAVALARI VARDI

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.