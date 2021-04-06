İzmir'de kadına şiddet! Dini nikahlı eşine kabusu yaşattı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan fizyoterapist Tenzile Tutum, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve daha sonra dini nikah kıyarak birlikte yaşadıkları kişi tarafından türlü işkencelere maruz kaldığını iddia etti. Talihsiz kadın, dini nikahlı eşinin kendisine şiddet uygulamasının yanı sıra uyuşturucu kuryeliği yaptırdığını da öne sürerek, "Şu an kendisi cezaevinde; ama ben çok korkuyorum. Bu insan yeniden salıverilirse işini tamamlamaya gelecek" dedi.

İddiaya göre Karabağlar ilçesinde yaşayan Tenzile Tutum, S.Ö. ile sosyal medyadan tanışıp sevgili oldu. Daha sonra da dini nikahla evlendiği S.Ö. tarafından bir süre sonra şiddete maruz kalmaya başlayan Tutum, ayrılmak istediğini dini nikahlı eşine söyledi. Bunun üzerine kendisine tehditler savuran şahıs, gerçek yüzünü talihsiz kadına göstermeye başladı. Tutum, uyuşturucu kuryeliği yapmak için S.Ö. tarafından zorlandığını, şikayetçi olmak istediği her seferde ölüm tehdidi aldığını ve işkence gördüğünü iddia etti.

"HEM FİZİKSEL, HEM PSİKOLOJİK ŞİDDET"

Her türlü çabasına rağmen evine bir şekilde girmeye çalışan S.Ö.'nün kendisine yedek anahtar yaptırdığını söyleyen Tutum, "Aynı anda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldım. Ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. En sonunda kendisinden bir şekilde kurtularak evimden uzaklaştırdım. Ben kurtuldum sanıyordum; ancak gece gelip beni izliyormuş. Evin 4 tane yedek anahtarını yaptırmış. Daha sonra evin kilitlerini değiştirdim, yine bir şekilde evime girmiş" şeklinde konuştu.

TANIMASIN DİYE SAÇLARINI KESTİRDİ

S.Ö.'nün kendisini tanımaması için saçlarını kestirdiğini söyleyen talihsiz kadın, hem evde hem de sokakta çok kez şiddete maruz kaldığını, defalarca hastanelik olduğunu belirtti.

Şiddet mağduru Tutum, "Bazen ona iyi davranıyordum ki kapıyı açsın kaçabileyim diye. Gördüğüm şiddete dayanamadım. Bir ara biz yeniden ayrıldıktan sonra, beni tanımasın diye saçlarımı kestirdim. Yine olmadı. En son elmacık kemiğimi kırıp, arabamı da çaldıktan sonra ben savcılığa şikayette bulundum. Davanı geri çekmezsen arabanı perte çıkartırım diye tehdit etti beni. Savcılık tarafından serbest bırakıldı, gün kırılan elmacık kemiğime, aynı yere yine vurdu. O gün ameliyata alındım. Daha sonra bir gün polis taklidi yaparak kapıyı çaldı. Ben de durumu anlamayarak kapıyı açtım. O gün yine beni darp etmeye başladı. Elindeki bıçakla yatak odasına götürdü. Oradaki bütün eşyaları dağıttı. Sonra beni dışarı çıkartıp sokakta dövdü. Daha sonra olay yerine polis geldi benim kafamdan ve kulaklarımdan akan kanı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler beni orada anladım ki kulağımı ısırmış" sözlerine yer verdi.

"BANA KORONA BULAŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

Gözaltına alındığı gece korona virüs olduğunu öğrenen S.Ö.'nün, virüsü kendisine bulaştırmak için buluşma ayarladığını ve burada kendisine sarılarak virüs bulaştırmak istediğini öne süren Tutum, "Ben böyle bir zihniyet hayal edemiyorum" dedi.

Tutum, ertesi gün polis merkezinde şikayetçi olduğumu gittiğimde polislere "Beni bir daha ellerimde kelepçe ile göreceksiniz; çünkü ben artık dayanamıyorum. Ben öleceğime o ölsün. Ben bu adamı öldüreceğim" dedim. O gece elimde bıçakla evimde nöbet tutup uykusuz kaldım. Daha sonra bu kişiyi yakalatmak için polis ekipleri ile müşterek bir çalışmaya girdik. Kendisi benimle buluşmak istediğini son bir kez sarılmak istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden attı, bu mesajların ekran görüntüsünü ben polislerle paylaştım. Buluşma ayarladığımız yere gittiğimizde polis ekipleri tarafından yakalandı. Meğer kendisi korona virüs kapmış ve bana sarılmak istemesinin sebebi de buymuş. Bunu ben sonradan öğrendim. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecekti. Cezaevine girmeden önce korona virüs testi pozitif olduğu için 14 gün karantinaya alınmış. Ben böyle bir zihniyet hayal edemiyordum" ifadelerine yer verdi.

"SERBEST KALMASINDAN KORKUYORUM"

Tenzile Tutum, kendisine şiddet uygulayan S.Ö.'nün cezaevinden tahliye edilmesinden endişelendiğini belirterek, devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

S.Ö.'nün serbest bırakıldığında kendisini öldürmesinden korktuğunu dile getiren Tutum, "Şu an kendisi cezaevinde; ama ben çok korkuyorum. Bu kişi beni dövdüğünde ben bayılmış numarası yapmıştım. Benim baygın halimi görmesine rağmen hala vurmaya devam ediyordu. Bu adamda acıma duygusu yok, vicdan yok, Allah korkusu yok. Ben çok korkuyorum; çünkü bu insan yeniden salıverilirse işini tamamlamaya gelecek. Adaletten beklentim; kesinlikle bu tarz insanlara ikinci bir şans verilmesin." diye konuştu.

İddialara göre S.Ö. tarafından türlü işkencelere ve zorlamalara dayanamayan Tenzile Tutum, şüpheli hakkında Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi olduğunu söyledi. S.Ö.'nün kendisine attığı mesaj üzerine buluşma noktası ayarlayan Tenzile Tutum'un ihbarı üzerine şüpheli, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Korona virüs testinin pozitif çıktığı öne sürülen S.Ö., 14 günlük karantinanın ardından cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı