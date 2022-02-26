İzmir'de kan donduran cinayet! Aldattığını düşündüğü eşini katletti

Alınan bilgilere göre olay dün saat 23.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre Alzheimer hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen 59 yaşındaki Vedat E., eşi Vasfiye E. ile bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine mutfaktan bıçak alan Vedat E. eşini sırtından ve boynundan defalarca kez bıçakladı.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYAN KOMŞULAR POLİSE İHBARDA BULUNDU

Vasfiye E.'nin çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kanlar içinde buldukları Vasfiye E.nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Eşinin yanında duran Vedat E., bıçakla bileğini keserek intihar girişiminde bulunurken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Vedat E. burada tedavi altına alındı. Tedavi sonrası zanlının emniyete götürüleceği belirtildi.

MEKTUP BIRAKMIŞ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Vedat E.'nin bıraktığı bir mektup bulurken psikolojik sorunları bulunan Vedat E.'nin kullanması gereken ilaçları kullanmadığı ve çok az uyduğu, eşinin hasta olduğu gerekçesiyle kendisini aldattığı için cinayeti işlediği yazdığı iddia edildi.

Olayda kullanılan bıçak polis ekiplerince delil torbasına konularak götürülürken zanlının eşini 7 kez sırtından bıçakladığı ve boğazını kestiği ifade edildi.

(Ajanslar)