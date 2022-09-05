İzmir'de kan donduran olay! Tartıştığı kanser hastası babasını 20 yerinde bıçaklayarak öldürdü!

İzmir'in Buca ilçesinde kemoterapi tedavisi gören bir baba tartıştığı oğlu tarafından defalarca kere bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Rukiye Karapunar
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İzmir'de kan donduran olay! Tartıştığı kanser hastası babasını 20 yerinde bıçaklayarak öldürdü!

İzmir'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta yaşayan Kazım V. (68) ile oğlu A.V. (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada konuşmaların şiddetlenmesi sonrası oğlu kanser hastası ve kemoterapi gören babasını 20 yerinden bıçakladı. Olay sonrası eve çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

İzmir'de kan donduran olay! Tartıştığı kanser hastası babasını 20 yerinde bıçaklayarak öldürdü!

BABASINI ZİYARETE GELMİŞTİ

Kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun, kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 sokakta bulunan müstakil eve taşınması üzerine uzun süredir konuşmadığı oğlu babasının ziyaretine geldi. Ancak kısa bir süre baba ve oğlu arasında çıkan tartışma kötü bir sonla bitti.

İzmir'de kan donduran olay! Tartıştığı kanser hastası babasını 20 yerinde bıçaklayarak öldürdü!

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ATTI

Tartışmanın şiddetlenmesinden sonra oğlu eline aldığı bıçak ile babasına saldırmaya başladı. Babası kaçmak istese de oğlunun attığı bıçak darbelerine dayanamayarak bir anda olduğu yere yığıldı. Yaşanan olay sonrası cinayetin olduğu çevreye çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası baba Kazım V'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir'de kan donduran olay! Tartıştığı kanser hastası babasını 20 yerinde bıçaklayarak öldürdü!

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan oğlu A.V. ise A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söyledi.

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