İzmir'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış ceset bulundu

İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi, Yeşillik Caddesi’nin altında bulunan viyadükün altında yanmış bir ceset gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. 50’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu yerde polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken olay yeri inceleme ekipleri de çalışma gerçekleştirdi.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Cesedin bulunduğu yerde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yanarak ölmüş halde bulunan cesedin kimliğini ve olayın nedenini belirlemek için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.