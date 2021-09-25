İzmir'de Karabağlar'da korkunç olay! Serdar Maya silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay, Karabağlar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 370 Sokak'ta meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında misafirliğe gittiği arkadaşlarından köpeğiyle evine dönen Serdar Maya yanında duran hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Maya, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİ YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Maya'nın yanında bulunan pitbull cinsi köpek, bir süre sahibinin yanına kimseyi yaklaştırmazken olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Maya, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın adından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti.

BİR KAÇ EL ATEŞ EDİP KAÇMIŞLAR

Bir restoranda kurye olarak çalışan görgü tanıklarından Cemal Keskin, "Paket teslim etmeye gidiyordum, silah sesleri duydum. Bir kaç el ateş sesinden sonra şüpheliler beyaz renkli bir araçla kaçtı. Vatandaşlar, yerde yaralı yatan kişiye yardım etmeye çalışıyordu ben de polisi aradım. Yaralı kişinin yanında köpek vardı, yanına kimseyi yaklaştırmıyordu" diye konuştu.