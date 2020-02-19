İzmir'de kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç ağır yaralandı.

B.A. (16), 1241/1 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Alp Can Gülçiçek'i (24) bıçakla ağır yaraladı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Gülçiçek, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli B.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA