İzmir'de kıraathaneye baskın! Kumarhaneye çevirmişler!

İzmir'in Bornova ilçesinde kıraathaneye baskın düzenlendi. Kumar oynarken Jandarma baskınıyla yakalanan 95 kişiye, toplam 385 bin 225 lira ceza uygulandı.

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İzmir'de kıraathaneye baskın! Kumarhaneye çevirmişler!

Olay Bornova'da gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Kumar oynarken yakalanan 95 kişi şaşkına döndü. Suçüstü yakalanan 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de kıraathaneye baskın! Kumarhaneye çevirmişler!

JANDARMA KIRAATHANEYİ MÜHÜRLEDİ

Jandarma kumar oynamak için kullanılan malzemelere el koydu, iş yeri mühürlendi.

İzmir'de kıraathaneye baskın! Kumarhaneye çevirmişler!

Kahvehanenin işletmecisi G.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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