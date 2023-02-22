İzmir'de kıraathaneye baskın! Kumarhaneye çevirmişler!

Olay Bornova'da gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Kumar oynarken yakalanan 95 kişi şaşkına döndü. Suçüstü yakalanan 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.
JANDARMA KIRAATHANEYİ MÜHÜRLEDİ
Jandarma kumar oynamak için kullanılan malzemelere el koydu, iş yeri mühürlendi.
Kahvehanenin işletmecisi G.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.