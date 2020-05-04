İzmir’de kısıtlama sonrası akaryakıt istasyonları marketlerinde uzun kuyruk

Korona virüs salgını nedeniyle İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir'de vatandaşlar benzinlik marketlerinde uzun kuyruk oluştu.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanmasının ardından vatandaşlar benzinlik marketlerinin yolunu tuttu. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çok sayıda vatandaş benzinlik marketlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, kısıtlamanın ardından genellikle sigara ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere geldiklerini belirtirken, bazı vatandaşların kuyruklarda maske takmaması da dikkat çekti.

"Bir yandan da yürüyüş amaçlı geldim"

İhtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yürüyüş amaçlı markete geldiğini de ifade eden vatandaşlardan Ercan Sirkovalı, marketlerin de eczaneler gibi nöbet sistemiyle çalışması gerektiğini söyledi. Sirkovalı, "Aslında insanların eve kapanmasının etkisi de var. Ufak tefek eksiklerini görüyor vatandaşlar ancak bir çoğunun da yürüyüş amaçlı geldiklerini tahmin ediyorum. İnsanların oruç olmasının da etkisi var. Bu kadar kalabalık olmaması lazım ancak marketlerin de en azından Ramazan ayında eczaneler gibi nöbet sistemiyle çalışması lazım. İçecek ihtiyaçlarım için geldim; su, kola, soda gibi. Bir yandan da yürüyüş amaçlı geldim" diye konuştu.

"Açık tekel bayi olmayınca geldim"

Sigara almak için benzinlikteki market kuyruğuna giren vatandaşlardan Ergin Çelik de yaptığı açıklamada bu kadar uzun kuyruk olacağını tahmin etmediğini söyledi. Çelik, "Açık tekel bayi bulamadığım için geldim. Benzinlikteki market geldi aklıma. Ben de bu kadar uzun kuyruk olacağını tahmin etmiyordum. Görünce şaşırdım açıkçası. Kuyruğun sonunu görünce vazgeçtim bir ara ama sigara almak için geldim çoğu insan gibi. Ben de sigara alacağım" dedi.

Kaynak: İHA