İzmir'de koca dehşeti! Karısını darp edip oturdukları evde rehin aldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan bir adam, eşini bıçak zoruyla evde rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen jandarmanın 2 saatlik uğraşları sonucu adam, ikna edip gözaltına aldı.

İddiaya göre psikolojik sorunları olan S.Y., eşi C.Y. ile tartışmaya başladı. Bu sırada, çiftin bağırışmalarını duyan mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Evin olduğu yere jandarma ekiplerinin geldiğini gören S.Y., bıçakla eşi C.Y.'yi rehin aldı.

Jandarma ekipleri, S.Y.'nin ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen S.Y., eşini serbest bırakarak teslim oldu. S.Y. gözaltına alınırken, büyük korku yaşayan C.Y. ise sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.