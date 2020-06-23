İzmir'de koca dehşeti! Karısını darp edip oturdukları evde rehin aldı
İzmir'de psikolojik sorunları olduğu bilinen bir kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu eşini bıçak zoruyla oturdukları evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu adamı ikna edip gözaltına aldı.
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23 Haziran 2020 Salı 09:26
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